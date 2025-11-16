Орбан: на меня Меркель кричала больше, чем жена
Фото - © Алексей Майшев/РИА Новости
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель в разговорах с ним периодически повышала тон голоса и даже кричала «сильнее, чем жена», об этом пишет РИА Новости со ссылкой на подкаст MD Meets.
«Я уважал Ангелу Меркель. <…> Она даже кричала на меня иногда. Это было нехорошо. Во всяком случае, больше, чем моя жена. <…> Но она открытый человек, интеллектуал», — поделился глава правительства Венгрии.
По словам Орбана, бывший канцлер никогда не злоупотребляла своим влиянием для продвижения личной точки зрения, например, по отношению к Венгрии, и демонстрировала готовность к обсуждению и принятию во внимание доводов других.
Орбан подчеркнул, что практически полностью разделял позицию Меркель относительно стратегических интересов Европы и взаимоотношений с Россией. Порой, в рамках Евросовета, они совместно выступали за мирное урегулирование и сотрудничество.
Венгерский лидер также отметил, что Меркель принесла много пользы Германии и Европе, однако признал, что были и негативные моменты в ее политике.
Ангела Меркель занимала должность канцлера Германии с 2005 по 2021 годы.
