Орбан: на меня Меркель кричала больше, чем жена

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель в разговорах с ним периодически повышала тон голоса и даже кричала «сильнее, чем жена», об этом пишет РИА Новости со ссылкой на подкаст MD Meets.

«Я уважал Ангелу Меркель. <…> Она даже кричала на меня иногда. Это было нехорошо. Во всяком случае, больше, чем моя жена. <…> Но она открытый человек, интеллектуал», — поделился глава правительства Венгрии.

По словам Орбана, бывший канцлер никогда не злоупотребляла своим влиянием для продвижения личной точки зрения, например, по отношению к Венгрии, и демонстрировала готовность к обсуждению и принятию во внимание доводов других.

Орбан подчеркнул, что практически полностью разделял позицию Меркель относительно стратегических интересов Европы и взаимоотношений с Россией. Порой, в рамках Евросовета, они совместно выступали за мирное урегулирование и сотрудничество.

Венгерский лидер также отметил, что Меркель принесла много пользы Германии и Европе, однако признал, что были и негативные моменты в ее политике.

Ангела Меркель занимала должность канцлера Германии с 2005 по 2021 годы.

