Орбан: лидеры ЕС готовятся к войне с Россией к 2030 году

К 2030 году руководство Евросоюза планирует подготовиться к возможному военному столкновению с Россией, однако правительство Венгрии предпримет все возможные шаги, чтобы предотвратить подобное развитие событий. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает ТАСС .

Орбан подчеркнул необходимость серьезного восприятия тех «тревожных сигналов», которые исходят от нынешней политики руководства ЕС, направленной на эскалацию конфликта на Украине и прямое противостояние с Россией.

«Война не за горами, она близка с политической точки зрения. Европейские лидеры решили, что Европа вступит в войну. Есть решение по этому поводу. Официальная позиция такова, что мы должны быть готовы к этому к 2030 году», — заявил Орбан.

По мнению венгерского премьера, эскалация напряженности и переход к военному конфликту между государствами или блоками обычно проходит в четыре этапа. На первом этапе разрываются дипломатические отношения, на втором второй — вводятся экономические санкции и прекращается экономическое сотрудничество. Далее начинаются разговоры о применении вооруженных сил и переход к военной экономике. Четвертым этапом, по словам Орбана, является непосредственное военное противостояние.

Тем не менее Орбан заверил, что его правительство приложит все усилия для урегулирования конфликта на Украине, будет поддерживать мирные инициативы США и продолжит противодействовать попыткам лидеров ЕС вовлечь Европу в вооруженное противостояние с Россией.

Ранее аналогичное мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он, как и Орбан, заявил, что Европа готовится к войне с Россией.

