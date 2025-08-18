Опубликованы первые кадры встречи Трампа и Зеленского в Белом доме
Фото - © скриншот
РИА Новости опубликовали первые кадры встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Встреча двух лидеров проходит в Овальном кабинете.
«Совсем недавно я встретился с президентом России и есть возможность, что эта встреча к чему-то приведет. Сегодня тоже важная встреча», — заявил Трамп.
Президент США добавил, что также в Белый дом прибыли семь европейских лидеров, встреча с которыми состоится после завершения переговоров с Зеленским.
15 августа Трамп встретился с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске. Стороны обсудили урегулирование российско-украинского конфликта. Кремль назвал эти переговоры «очень позитивными». После саммита российский лидер заявил, что Россия хочет как можно скорее завершить конфликт.