Опубликованы первые кадры встречи Трампа и Зеленского в Белом доме

Встреча двух лидеров проходит в Овальном кабинете.

«Совсем недавно я встретился с президентом России и есть возможность, что эта встреча к чему-то приведет. Сегодня тоже важная встреча», — заявил Трамп.

Президент США добавил, что также в Белый дом прибыли семь европейских лидеров, встреча с которыми состоится после завершения переговоров с Зеленским.

15 августа Трамп встретился с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске. Стороны обсудили урегулирование российско-украинского конфликта. Кремль назвал эти переговоры «очень позитивными». После саммита российский лидер заявил, что Россия хочет как можно скорее завершить конфликт.