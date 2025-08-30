Опубликовано распоряжение Путина о продлении Бастрыкину срока госслужбы

сегодня в 19:05

На портале правовых актов разместили распоряжение главы государства Владимира Путина о продлении срока госслужбы руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

В документе отмечается, что срок службы Бастрыкина продлен до 27 августа 2026 года.

Предыдущий его срок службы истек 27 августа 2025 года.

27 августа главе СК РФ исполнилось 72 года. По законодательству России, председатель ведомства должен покинуть пост по достижении 70 лет, но его полномочия могут быть продлены указом главы государства на год.

В прошлом году Бастрыкину продлевали полномочия на один год.