Опрос: большинство республиканцев против помощи Украине

Более 60% сторонников Республиканской партии США выступают против военной поддержки Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты опроса канала CBS News и соцслужбы YouGov.

Против помощи Киеву выступили 61% республиканцев, за поддержку — 39%. Среди демократов за дальнейшую помощь голосуют 74%, но каждый четвертый участник опроса считает, что США не должны помогать Украине.

Ранее американский сенат утвердил 60 млрд долларов военной помощи ВСУ, однако конгрессмены все еще не могут согласовать его.

Предыдущие средства закончились еще в конце прошлого года. В Киев поступают только части ранее объявленных пакетов.