Определены результаты прошедших муниципальных выборов в Подмосковье
Фото - © Муниципальные выборы в Дубне/Медиасток.рф
12–14 сентября в Подмосковье прошли муниципальные выборы. В голосовании приняли участие 249 181 избиратель из 9 округов Подмосковья, передает Мособлизбирком.
Явка на выборах составила 23,91%.
По итогам голосования 196 мандатов распределились следующим образом:
- ЕДИНАЯ РОССИЯ — 142
- КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — 20
- ЛДПР — 10
- СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ — 8
- НОВЫЕ ЛЮДИ — 7
- в порядке самовыдвижения — 9
С результатами вы можете ознакомиться на сайте Избирательной комиссии Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.
«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.