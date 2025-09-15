Определены результаты прошедших муниципальных выборов в Подмосковье

12–14 сентября в Подмосковье прошли муниципальные выборы. В голосовании приняли участие 249 181 избиратель из 9 округов Подмосковья, передает Мособлизбирком.

Явка на выборах составила 23,91%.

По итогам голосования 196 мандатов распределились следующим образом:

ЕДИНАЯ РОССИЯ — 142

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — 20

ЛДПР — 10

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ — 8

НОВЫЕ ЛЮДИ — 7

в порядке самовыдвижения — 9

С результатами вы можете ознакомиться на сайте Избирательной комиссии Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.