Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии после обработки 90% голосов

Оппозиционные партии Молдавии, в том числе Патриотический блок, набирают 47,91%, опережая правящую партию «Действие и солидарность» (ПДС), у которой 45,88%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК после подсчета 90,02% протоколов с участков.

Согласно данным ЦИК после подсчета 90,02% протоколов, правящая партия «Действие и солидарность» набирает 45,88% голосов. Оппозиционный Патриотический блок — 27,11% голосов, блок «Альтернатива» — 8,76%, «Наша партии» — 6,33%, партия «Демократия дома» — 5,71%.

В воскресенье в Молдавии прошли выборы в парламент. Граждане страны раз в 4 года выбирают депутатов. В борьбе за места в парламенте участвуют 23 кандидата: 15 партий, 4 блока и 4 самовыдвиженца. Всего в парламенте 101 депутатское кресло. Чтобы независимые кандидаты смогли попасть в парламент, им нужно набрать не менее 2% голосов. Для партий этот порог составляет 5%, а для блоков — 7%.

Ранее стало известно, что наблюдателям за парламентскими выборами в Молдавии отказывают в доступе на ряд избирательных участков в Германии, Испании, Румынии и Франции. По словам президента республики Майи Санду, результаты выборов в парламент могут аннулировать из-за вмешательства в избирательный процесс.

