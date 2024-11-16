Оппозиционер облил краской председателя Центризбиркома Грузии Каландаришвили

Оппозиционный член Центральной избирательной комиссии Грузии Давид Киртадзе брызнул в лицо главе ЦИК Георгию Каландаришвили черную краску. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео с грузинских телеканалов.

Конфликт случился, когда проходило заседание ЦИК Грузии. На мероприятии должны были рассмотреть окончательный протокол по итогам выборов в парламент страны, которые были 26 октября.

Из-за стычки Киртадзе и Каландаришвили, заседание Центризбиркома завершилось досрочно.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе говорил, что существенных нарушений на парламентских выборах в стране не было. Правящая партия победила на законных основаниях.