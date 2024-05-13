Оператор БПЛА: ВСУ все чаще начали отступать под Часовым Яром

Киевские боевики, стоящие у Часова Яра, все чаще начинают избегать прямых столкновений, постоянно отступая на новые рубежи, рассказал оператор БПЛА с позывным «Барсик» в беседе с РИА Новости .

«Под нашим давлением вэсэушники все чаще сбрасывают с дронов дымы и под прикрытием отступают на следующие оборонительные рубежи. Правда, на некоторых участках, где стоят смежные подразделения, сопротивляются до последнего патрона», — пояснил «Барсик».

Также военнослужащий пояснил, что стало отличительной особенностью рельефа в районе. Из-за внушительных перепадов высот некоторые позиции ВСУ оказываются выше российских на десятки метров, из-за чего скорость продвижения снижается. Центр города при этом находится на высоте 250 метров над уровнем моря.

«Из-за такого рельефа бывает, что коптер залетает за холм, после чего с ним теряется связь. Хорошо, что есть специальная прошивка, благодаря которой „птица“ автоматически поднимается на заданную высоту, где оператор вновь может поймать сигнал», — добавил «Барсик».