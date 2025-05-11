ООН воздержалась от комментариев по инициативе Путина о переговорах с Украиной
Представитель ООН не стал оценивать инициативу Москвы о переговорах с Киевом
Организация Объединённых Наций пока не готова комментировать предложение президента России Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров с Украиной, сообщает РИА Новости.
Заместитель представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил агентству, что у организации нет официальной позиции по этому вопросу.
Ранее Путин предложил Киеву начать переговоры с 15 мая в Стамбуле без предварительных условий.
В случае согласия украинской стороны, Стамбул может вновь стать площадкой для переговоров, как это было в 2022 году.