ООН считает киевские власти легитимным правительством Украины

ООН ответила на предложение президента РФ Владимира Путина ввести внешнее управление на Украине. В организации считают, что киевские власти являются легитимным правительством, сообщает ТАСС .

Глава всемирной организации Антониу Гутерриш сделал соответствующее заявление. По его словам. По его словам, у «Украины есть легитимное правительство».

Он отметил, что в вопросе возможного установления внешнего управления над Украиной надо исходить именно из этого. Гутерриш призвал уважать тот факт, что у страны есть «легитимное правительство».

Ранее российский лидер предложил обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН. Он считает, это надо сделать для проведения выборов в стране.

Данный вопрос Путин и президент США Дональд Трамп не обсуждали во время своего телефонного разговора. Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.