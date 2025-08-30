ООН обеспокоена эскалацией ударов ВСУ по гражданским объектам России

Помощник генерального секретаря организации Мирослав Енча на заседании Совбеза заявил о растущем воздействии конфликта на мирное население приграничных регионов, сообщает ТАСС .

В ходе выступления в Совете Безопасности ООН помощник генерального секретаря Мирослав Енча констатировал тревожную тенденцию роста числа инцидентов с гражданскими жертвами и разрушением инфраструктуры на территории России.

Он сослался на сообщения местных властей о жертвах среди мирного населения в Белгородской, Курской и Брянской областях, а также на данные о повреждении объектов критической инфраструктуры, включая инцидент возле Курской АЭС 24 августа и атаки на нефтеперерабатывающие заводы.

«Атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру — это нарушение международного гуманитарного права. Они недопустимы и должны немедленно прекратиться», — подчеркнул представитель ООН.

При этом он отметил, что организация не может независимо проверить всю информацию, но общая динамика вызывает серьезную озабоченность.