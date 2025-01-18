«Он постоянно пропускает пункты назначения»: Зеленский оскорбил Фицо

Президент Украины Владимир Зеленский оскорбительно высказался в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он отметил, что с Фицо нельзя запланировать встречу, так как он постоянно пропускает пункты назначения, сообщает РИА Новости .

Ранее украинский лидер развязно ответил на предложение словацкого премьера о встрече после остановки Киевом транзита газа из России. Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар сравнил ответ с «предложением выпить пива». Потом Фицо предложил Зеленскому встретиться на форуме в Давосе.

Сейчас Зеленский сказал Bloomberg, что не может ничего планировать с премьер-министром Словакии, так как он может поехать в Давос, но при этом окажется «где-то в Сочи».

«Мы не знаем, кто покупает ему билеты, поскольку он постоянно пропускает пункты назначения», — отметил Зеленский.