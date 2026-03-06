Олег Жириновский заявил о споре с братом из-за наследства

Младший сын Владимира Жириновского Олег заявил о судебном конфликте с братом Игорем Лебедевым из-за наследства и недвижимости в Подмосковье, сообщает «Царьград» .

Олег Жириновский рассказал, что после смерти отца между наследниками начался затяжной спор. По его словам, загородный дом в Дарьино был оформлен на него по ипотечному договору еще в 2019 году, однако брат как единственный законный наследник получил свидетельство о наследстве и «все полномочия».

«С первых дней, как отца не стало, меня этим пугают. Человек говорит, что он и все суды порешает», — сообщил Жириновский.

Он уточнил, что конфликт вокруг имущества продолжается уже четыре года. Кроме дома в Подмосковье, речь идет и о московской недвижимости, которую, по его словам, передали брату, после чего та была выставлена на продажу.

Отдельно Жириновский прокомментировал разногласия с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. По его словам, спор начался после заявления о последнем разговоре с Владимиром Жириновским в больнице.

«Никому, кроме меня и Василия Власова, отец не звонил», — заявил он.

Олег Жириновский добавил, что находился рядом с отцом во время болезни и считает, что исполнил свой долг как сына.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.