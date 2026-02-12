Окружение Мерца обеспокоено слухами о выдвижении Меркель в президенты ФРГ

В Христианско-демократическом союзе (ХДС) появились слухи, что экс-председатель федерального правительства Ангела Меркель может быть выдвинута кандидатом на пост президента ФРГ. Эта информация вызвала беспокойство в окружении действующего канцлера Фридриха Мерца, сообщает ТАСС .

Не исключается, что кандидатуру Меркель могут предложить «Зеленые», так как среди их сторонников экс-канцлер сохраняет популярность. Для Мерца это была бы сложная ситуация: отношения между политиками остаются напряженными с 2002 года, когда Меркель лишила его поста главы фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, после чего он временно оставил политику.

Сам Мерц намерен выдвинуть на президентский пост кандидата от ХДС, при этом преданного ему. Среди претендентов — министр образования ФРГ Карин Прин и председатель Бундестага Юлия Клекнер.

На фоне слухов о Меркель в ХДС решили ускорить выдвижение своего кандидата — его могут представить в ближайшие недели. При этом выборы состоятся только в феврале 2027 года.

В то же время в бюро Меркель опровергли планы по выдвижению в президенты, назвав слухи «нелепыми».

