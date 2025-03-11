Одних военных средств недостаточно: Меркель — об окончании конфликта на Украине
Меркель: к урегулированию украинского конфликта стоит подключить дипломатию
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что для разрешения украинского кризиса необходимо использовать дипломатические методы, сообщает RT со ссылкой на издание Rheinische Post.
«Одних военных средств будет недостаточно… Политика должна объединить позиции, кажущиеся несовместимыми», — отметила она.
Таким образом, Меркель считает, что к урегулированию украинского конфликта необходимо подключить дипломатию.
Вместе с тем экс-канцлер подчеркнула важность сохранения суверенитета Украины.