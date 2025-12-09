Очередной скандал с Брижит Макрон: первая леди Франции покрыла матом активисток

Брижит Макрон, 72-летняя жена французского президента Эммануэля Макрона, оказалась в центре нового скандала, вызванного ее нецензурными высказываниями в адрес активисток, выступающих против сексуального насилия, сообщает aif.ru со ссылкой на The Sun.

По информации издания, первая леди Франции присутствовала на выступлении комика Ари Абиттана, против которого ранее выдвигались серьезные обвинения. В 2021 году Абиттана обвинила в изнасиловании его бывшая девушка, с которой тот состоял в отношениях в течение месяца. Несмотря на то, что после 3 лет расследования дело было закрыто, общественность не забыла об этом случае. Активистки сорвали концерт Абиттана, ворвавшись в театр.

Брижит Макрон пошла за кулисы, чтобы поддержать комика. Ее визит был случайно запечатлен на камеру.

«Мне страшно», — пожаловался первой леди Абиттан.

Брижит ответила: «Если эти мерзкие <…> здесь, мы их вышвырнем. Это невероятно… бандиты в масках».

Стоит отметить, что на головах активисток действительно были маски, и они выкрикивали лозунги против насилия.

Видео быстро распространилось в интернете, вызвав новую волну критики в адрес супруги президента.

