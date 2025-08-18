Обычный день на Украине: боевики РДК* подрались с геем**-ветераном на похоронах

В Киеве произошла драка на похоронах художника-анархиста Давида Чичкана. В рукопашном бою участвовали члены воюющего за Украину «Русского добровольческого корпуса»*, активисты ЛГБТ**, один из которых был геем**-ветераном ВСУ, и левые анархисты. Последние проходили рядом и остановили драку, залив всех участников перцовым спреем, сообщает украинская «Страна.ua» со ссылкой на активистку и участницу церемонии прощания Диану Берг.

Процессия проходила в центре Киева. Активистка Берг назвала эту историю «удивительным событием».

Погибший на фронте художник Чичкан поддерживал в ЛГБТ**-движение, поэтому на процессии развернули в том числе «радужные»** флаги. Это не понравилось группе «праворадикальных россиян» из РДК*, которые, по словам Берг, даже не участвовали в прощании, а «просто проходили мимо и решили придраться к флагу».

В итоге боевики РДК* со спины напали на двух людей с ЛБГТ**-флагами. На защиту товарищей встал гей**-ветеран из ВСУ, который начал драться против воюющих за украинскую армию россиян.

Потасовку остановили левые анархисты, которые проходили и «распылили всем газ», рассказала активистка.

*Организация признана террористической и запрещена в России

**Движение признано экстремистским и запрещено в России