«Общественное»: в Харькове прогремела серия взрывов

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Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в регионе была объявлена воздушная тревога. Также сигнал звучит в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.

Подробностей об ударах от российской стороны пока не поступало.

Ранее координатор николаевского подполья рассказал, что главком ВСУ Александр Сырский считает неплохой идеей уничтожение Харькова. Он считает, что жилые дома следует превратить в огневые точки.