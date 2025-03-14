«Общественное»: США не подписали с Украиной сделку по ископаемым в Джидде

Во время встречи в Джидде в Саудовской Аравии 11 марта делегации США и Украины не подписали сделку по полезным ископаемым. Киев предложил сразу поставить подписи в документах, но Вашингтон взял паузу, сообщает Telegram-канал украинского канала «Общественное».

«Соглашение одобрено украинским парламентом, мы положили его на стол, чтобы и они (американская делегация — ред.) вернулись в Вашингтон с конкретным результатом», — заявил собеседник издания.

Однако от американцев прозвучало предложение взять паузу. Они захотели сразу перейти к детальному соглашению, не подписывая промежуточное.

Ранее стало известно, что подписания договора, касающегося полезных ископаемых Украины, будет мало для начала отправки Киеву военной помощи от Вашингтона. Президенту Владимиру Зеленскому предстоит соблюсти еще несколько условий.