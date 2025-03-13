Президент РФ Владимир Путин появился на совещании, посвященном СВО, в военной форме, что может говорить о сопричастности российского лидера к происходящему и его серьезном отношении к этому, сообщает «Федерал Пресс» .

При этом глава киевского режима Владимир Зеленский еще в начале конфликта на Украине сменил костюмы и галстуки на футболки, свитера и армейские куртки. На вопрос президента США Дональда Трампа об отказе от классики он пообещал, что когда-нибудь еще наденет костюм, превышающий по стоимости одежду американского коллеги.

Сам Трамп также склонен в кризисные моменты появляться на публике в неформальной одежде. Так было при визитах в зоны стихийных бедствий в 2018 году: во время урагана «Флоренс» он носил куртку с эмблемой президента США, подчеркивая свою вовлеченность в работу спасателей.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко во время массовых протестов появлялся на публике в бронежилете с автоматом. Образ демонстрировал его решимость лично контролировать происходящее в стране.