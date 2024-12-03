Объем военной помощи Украине при Байдене превысил 62 млрд долларов

В Пентагоне заявили, что общий объем американской военной помощи Украине при президенте США Джо Байдене превысил 62 млрд долларов, пишет РИА Новости .

С начала спецоперации показатель достиг 61,4 млрд долларов.

Ранее предприниматель Илон Маск осудил президента Джо Байдена за предполагаемый запрос на выделение 24 млрд долларов дополнительной помощи Украине, назвав это «финансированием вечной войны».

Эта критика последовала за публикацией Politico о тайном обращении Байдена к Конгрессу.