В рядах российских войск, участвующих в специальной военной операции на Украине, был замечен офицер с необычной биографией. Этот человек — полковник Андрей Демуренко — является выпускником престижного Командно-штабного колледжа армии США, сообщает «Царьград» со ссылкой на The New York Times.

Издание подчеркивает ироничность ситуации: офицер, имеющий более глубокие познания об Америке, чем большинство его соотечественников, сохранил верность России и ее политике.

В 1990-х годах Демуренко стал первым российским командиром, получившим возможность обучаться вместе с американскими военнослужащими. Его направление в Канзас рассматривалось как важный шаг на пути к укреплению мира после завершения холодной войны. По возвращении в Россию он столкнулся с периодом, отмеченным ростом преступности, процветанием коррупции и экономической нестабильностью.

Практически всю свою жизнь Демуренко посвятил службе в армии. Его военная карьера стартовала сразу после окончания школы. Он получил образование в Московском высшем общевойсковом командном училище и в Академии имени Фрунзе, служил на Дальнем Востоке. Именно там ему поступило предложение об обучении в США.

Во время миротворческой миссии ООН в Сараево он провел расследование, результаты которого противоречили позиции Вашингтона, что привело к обвинениям в пропаганде со стороны американских представителей. В 1997 году он ушел в отставку и на протяжении многих лет работал в гражданском секторе, в частности, в компаниях РЖД и Johnson & Johnson.

Однако в 2023 году в возрасте 67 лет он принял решение вернуться на военную службу. Выразив желание принять участие в СВО, он столкнулся с отказом военкомата из-за своего возраста. Не намеренный отказываться от своей цели, полковник в отставке, используя свои связи, вступил в одно из добровольческих формирований. Он участвовал в ожесточенных боях под Бахмутом, где получил ранение спустя шесть недель и был эвакуирован в Москву.

