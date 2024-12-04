NYT: Украина оказывает поддержку сирийским террористам

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Украина оказывает поддержку террористам в Сирии, которые координируют свои действия для противодействия РФ, сообщает RT со ссылкой на The New York Times.

Исполнительный директор Сирийской чрезвычайной оперативной группы (американской гуманитарной организации) Муаз Мустафа заявил, что между повстанцами и Украиной имеется координация действий по таким вопросам, как противодействие российской дезинформации и оказание медпомощи.

По его словам, стремление помочь Украине стало еще одним фактором, побудившим повстанцев к наступлению.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что устроившие наступление в Сирии боевики используют опыт, полученный после наблюдения за ходом конфликта на Украине. По словам журналиста, террористы начали использовать беспилотники, которые изначально начали активно применяться именно на СВО.