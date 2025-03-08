NYT: США отберут у Китая 24 млрд долларов за сокрытие информации о COVID-19

Федеральный суд восточного округа американского штата Миссури постановил, что власти Китая виноваты в хранении в тайне информации о начале пандемии и распространении COVID-19. Также орган государственной власти постановил взыскать с правительства КНР активы на сумму около 24 млрд долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times (NYT).

Иск по делу подали еще в апреле 2020 года. Правительство Миссури тогда заявляло, что власти КНР не раскрывали данные о наличии COVID-19 и его распространении.

По мнению судьи Стивена Лимбо, принявшего решение, Китай вводил власти стран мира в заблуждение о том, насколько опасен недуг и каких масштабов может достигнуть пандемия. Помимо этого, Пекин якобы «был причастен к шагам», в результате которых стал монополистом в области изготовления средств индивидуальной защиты.

Решение американского суда затрагивает Коммунистическую партию Китая, правительство и Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Прокуратура Миссури планирует во исполнение решения произвести конфискацию активов КНР. Они будут отправлены для выплаты штрафа.

Ранее президент США Дональд Трамп удвоил пошлины на товары из Китая с 10% до 20%. В КНР анонсировали контрмеры.