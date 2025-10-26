NYT раскрыло личность таинственного благотворителя Пентагона

Анонимное пожертвование Пентагону на сумму 130 миллионов долларов, предназначенное для компенсационных выплат военнослужащим во время приостановки работы правительства США, поступило от американского миллиардера Тимоти Меллона. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на The New York Times.

Ранее министерство войны США официально подтвердило факт получения анонимного пожертвования на общую сумму 130 миллионов долларов, которые предназначены для компенсации расходов на зарплаты и льготы военнослужащих в период приостановки работы федерального правительства.

Президент США Дональд Трамп, ранее анонсировавший поступление средств от «выдающегося гражданина», намеренно не называл имени спонсора, сославшись на его нежелание публичности.

Тимоти Меллон, известный как банкир и железнодорожный магнит, уже ранее демонстрировал поддержку Трампа, пожертвовав 50 миллионов долларов на его предвыборную кампанию в 2024 году. По данным журнала Forbes, личное состояние Меллона оценивается в 14,1 миллиарда долларов.

Шатдаун в США начался 1 октября из-за невозможности республиканцев и демократов договориться о бюджете, в результате чего около 1,4 миллиона государственных служащих были отправлены в неоплачиваемые отпуска, а сотрудники критически важных служб, включая военных, медиков и пограничников, продолжали работать без получения зарплаты.