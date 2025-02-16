NYT: между США и Белоруссией готовится «грандиозная сделка»

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Вашингтон смягчит экономические санкции Минску взамен на освобождение «политических заключенных», сообщает РБК со ссылкой на The New York Times

Как утверждает издание, заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит встретился в Белоруссии с президентом республики Александром Лукашенко

Американский чиновник «незаметно проскользнул в Белоруссию» и после общения с белорусским лидером покинул страну вместе с неназваным гражданином США и двумя белорусскими «политзаключенными».

Смит заявил, что это была «спецоперация», за которой последуют ослабление ограничений против белорусских банков и экспорта калия.

Ранее Россия и США обменялись заключенными гражданами - в Москву вернулся Александр Винник, а ранее в Вашингтон прилетел Марк Фогель.