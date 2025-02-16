NYT: между США и Белоруссией готовится «грандиозная сделка»
Вашингтон смягчит санкции Минску взамен на политические уступки
Вашингтон смягчит экономические санкции Минску взамен на освобождение «политических заключенных», сообщает РБК со ссылкой на The New York Times
Как утверждает издание, заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит встретился в Белоруссии с президентом республики Александром Лукашенко
Американский чиновник «незаметно проскользнул в Белоруссию» и после общения с белорусским лидером покинул страну вместе с неназваным гражданином США и двумя белорусскими «политзаключенными».
Смит заявил, что это была «спецоперация», за которой последуют ослабление ограничений против белорусских банков и экспорта калия.
Ранее Россия и США обменялись заключенными гражданами - в Москву вернулся Александр Винник, а ранее в Вашингтон прилетел Марк Фогель.