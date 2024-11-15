NYT: Маск провел секретную встречу с представителем Ирана
Маск встретился с постпредом Ирана при ООН Амиром Иравани
Американский предприниматель и доверенное лицо избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск провел в Нью-Йорке секретную встречу с постпредом Ирана при ООН Амиром Саидом Иравани, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на The New York Times.
Стороны «в секретном месте» обсуждали варианты потепления отношений между Тегераном и Вашингтоном, указано в публикации.
В ходе беседы Маску предложили вести свой бизнес в Иране, добившись исключения из санкций.
«Встреча с господином Маском позволила Тегерану воспользоваться „обходным вариантом“, чтобы не вступать в прямые переговоры с США», — делают вывод журналисты американского издания.
Ранее эксперт РИАМО дал оценку роли Маска в американской администрации при Трампе.