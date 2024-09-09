Нынешние губернаторы побеждают во всех регионах РФ, где были выборы

Действующие губернаторы российских регионов заняли лидирующие места на выборах во всех субъектах страны, где проходило голосование. Выборы в России состоялись 6–8 сентября, сообщает «Царьград» .

На выборах в Республике Алтай лидировал временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Турчак с 74,96% голосов, в Забайкальском крае — действующий губернатор Александр Осипов с 82,32% голосов, в Сахалинской области — Валерий Лимаренко с 80,79% голосов (после обработки 100% протоколов).

В Кемеровской области на выборах лидировал временно исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Демешин, набравший 81,04% голосов, в Оренбургской области — губернатор Денис Паслер (77,83%). Также в Челябинской области большинство голосов получил нынешний губернатор Алексей Текслер (82,76%), в Самарской области — врио главы региона Вячеслав Федорищев (80,26%).

Официальные результаты выборов Центризбирком России обнародует позже.