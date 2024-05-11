Нуланд: Украина не может начать переговоры с РФ из-за слабой позиции

Экс-замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд считает, что Украина сейчас не находится в сильной позиции, чтобы проводить переговоры с РФ о завершении конфликта. Об этом сообщает РИА Новости .

Она рассказала Politico, что и при переговорах с Россией в 2022 году Украина находилась в недостаточно сильной позиции. При этом единственная договоренность о мире тогда или сегодня основывалась бы на отказе Москвы идти на уступки по территориям.

«Такая (договоренность — ред.) была бы неустойчивой», — пояснила Нуланд.

При этом о захвате Киевом Крыма Нуланд говорит уклончиво. По ее мнению, территориальные амбиции страны будут зависеть от украинцев.