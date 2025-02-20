Новым главой ФБР США избрали Кэша Патела

Новым руководителем Федерального бюро расследований США стал Кэш Пател после напряженного голосования в Сенате американского Конгресса, сообщает ТАСС .

За назначение Патела проголосовал 51 парламентарий, в то время как 49 законодателей выразили несогласие с этим решением.

Предложенная президентом Дональдом Трампом кандидатура успешно прошла все необходимые процедурные этапы в верхней палате Конгресса. Телеканал C-SPAN обеспечил прямую трансляцию решающего голосования. В ближайшее время состоится церемония принесения присяги новым директором ФБР.

Таким образом, несмотря на значительное сопротивление части сенаторов, администрации Трампа удалось добиться утверждения своего кандидата на этот ключевой пост в системе правоохранительных органов США.

Ранее сообщалось, что после официального вступления Дональда Трампа в должность президента, новая администрация США начала «чистку» в рядах ФБР, потребовав увольнения от некоторых высокопоставленных сотрудников.