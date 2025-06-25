Новый командующий ВС США в ЕС Гринкевич не исключил победу Украины в конфликте

Глава Европейского командования ВС США генерал Алексус Гринкевич не исключил, что у Украины еще есть возможность победить в вооруженном конфликте с Россией. Об этом сообщает РБК .

Поскольку родина солдат ВСУ «под угрозой», они борются с упорством, заявил он во время слушаний в сенате Соединенных Штатов.

«Я считаю, что, когда ваша родина находится под угрозой, вы боретесь с таким упорством, которое нам трудно представить, поскольку мы никогда не оказывались в такой ситуации», — сказал Гринкевич.

Он занял должность командующего Вооруженными силами США в Европе 5 июня. До этого работал директором по операциям Объединенного комитета начальников штабов.

Ранее американский лидер Дональд Трамп перед саммитом НАТО заявил о сложном положении президента Украины Владимира Зеленского. Он попал в трудную ситуацию, в которой не должен был оказаться.