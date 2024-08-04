Новоселовку Первую в ДНР освободили российские военные подразделения «Центр»
В результате активных военных действий подразделения группировки войск «Центр» смогли освободить населенный пункт Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Кроме того, было нанесено поражение формированиям штурмбригад и 109-й бригады теробороны ВСУ в районах н.п. Воздвиженка, Николаевка, Торецк, Розовка и Дружба ДНР.
Также российские военные отразили контратаку штурмгруппы бригады «Лють» нацполиции Украины.
За сутки на данном направлении потери ВСУ составили: до 365 военнослужащих, 11 автомобилей, танк, два бронетранспортера М113 производства США, три 122-мм гаубицы Д-30, 152-мм орудие Д-20, 100-мм противотанковая пушка «Рапира», 105-мм орудие М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и комплекс контрбатарейной борьбы «Зоопарк».
Кроме того, удалось уничтожить склад ракетно-артиллерийского вооружения противника.
ВС РФ продолжают проведение СВО на Украине по приказу президента России Владимира Путина.