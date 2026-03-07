сегодня в 19:01

Нового верховного лидера Ирана могут выбрать в течение суток

Заседание Совета экспертов Ирана по выбору следующего верховного лидера страны ожидается в течение суток. Об этом заявил аятолла Хосейн Мозаффари, сообщает РИА Новости .

Во время мероприятия будут обсуждаться кандидатуры. Также может произойти избрание верховного лидера.

Он станет преемником «мученика-имама» Али Хаменеи, отметил Мозаффари. Собрание, вероятно, пройдет в ближайшие сутки.

До этого у Совета экспертов не было собраний. Мозаффари призвал иранцев не распространять слухи о якобы избрании нового главы государства.

28 февраля Израиль и США атаковали Иран. Был убит верховный лидер исламской страны Али Хаменеи. Он погиб в собственном офисе.

