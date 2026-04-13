Новое правительство Венгрии одобрит Украине кредит ЕС на 90 млрд евро

Новое венгерское правительство, формируемое лидером партии «Тиса» Петером Мадьяром, не станет препятствовать выделению Украине кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро. При этом сама Венгрия не планирует участвовать в данной программе финансирования и не будет направлять средства украинской стороне, сообщает ТАСС .

Об этом Мадьяр заявил на брифинге в Будапеште. Он напомнил, что на саммите ЕС в декабре 2025 года премьер-министр Виктор Орбан совместно с руководителями Чехии и Словакии отказался от участия в предоставлении Киеву займа на вышеуказанную сумму. Соответствующее решение в Брюсселе было принято без учета позиций трех восточноевропейских государств.

Будущий глава правительства отметил, что готов вновь обсудить данный вопрос с партнерами по Евросоюзу, однако уверен, что Венгрии не следует быть частью этой кредитной инициативы.

Вопрос о кредите в 90 млрд евро привел к серьезным разногласиям между Будапештом и Брюсселем. Кабинет Орбана заблокировал окончательное утверждение решения ЕС в ответ на прекращение Киевом поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». По этому маршруту нефть в Венгрию не поступает с 27 января.

