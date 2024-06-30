Норвегия одобрила 14-й пакет санкций Евросоюза против России

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МИД Норвегии: страна начала вводить 14-й пакет санкций ЕС против России

На сайте министерства иностранных дел Норвегии появилась запись, что власти страны согласовали 14-й пакет санкций Евросоюза против России и их уже начали внедрять на законодательном уровне, сообщает RT .

«Началась работа по введению санкций в норвежское законодательство», — отметили в МИД страны.

В МИД Норвегии отметили, что, чтобы использовать доходы от замороженных российских активов в помощь Украине, стране «нужна правовая основа».

Очередной пакет санкций, который стал 14-м по счету, в Евросоюзе согласовали 24 июня. Норвегия присоединилась к нему спустя шесть дней.

Ранее Федеральная таможенная служба опубликовала отчет, согласно которому стало известно, что санкции США и ЕС оказались для России полезными. Благодаря массовым ограничениям, Москва наладила торговлю с дружественными странами и заработала на 5 трлн рублей больше, чем в досанкционный период.