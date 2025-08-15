«No, сэр»: журналист рассказал о проблемах с оплатой картами РФ на Аляске

Корреспондент kp.ru Валентин Алфимов решил проверить слухи о временной отмене санкций в отношении России в период проведения встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. В результате проверки выяснилось, что российские банковские карты по-прежнему не принимаются к оплате в Соединенных Штатах.

Журналист попытался расплатиться картой «Мир» в одном из магазинов, но платежный терминал отклонил транзакцию. Сотрудник магазина сообщил, что операция невозможна: «No, не проходит, сэр».

Старая карта Mastercard, выпущенная до 2022 года, тоже оказалась недействительной. Выяснилось, что американское правительство временно смягчило лишь некоторые ограничения, необходимые для проведения саммита.

«В общем, никакие санкции с нас не сняли. Точнее сняли, но не те, и совсем ненадолго. Секрет очень простой: американцы действительно на время приостановили часть мер, которые ввели против нас, начиная с 2022 года. Но лишь единицы — только те, которые нужны были для организации этой встречи. Например, проводить оплату за размещение нашей делегации было разрешено из любого банка, даже включенного в санкционные списки», — пояснил Алфимов.