Нидерланды заподозрили РФ в кибератаках с целью проникнуть в инфраструктуру ЕС

Согласно докладу национального координатора по борьбе с терроризмом и безопасности Питера-Япа Алберсберга, Нидерланды считают, что Россия, Китай и Турция совместно устраивают кибератаку на страну и ее союзников, пишет ТАСС .

В докладе говорится, что Россия, Китай и Турция объединились с целью совершения кибероперации на Нидерланды и союзников страны, чтобы получить доступ к важной инфраструктуре Евросоюза и НАТО.

По мнению чиновников, доступ к засекреченной информации вышеперечисленным странам нужен для того, чтобы устроить саботаж.

Ранее сообщалось, что МИД России подвергся кибератаке со стороны иностранных хакеров. Атака на сайт ведомства могла проводиться из-за саммита БРИКС в Казани, который проходил с 22 по 24 октября 2024 года.