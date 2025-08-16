«Ничего не слышали»: Украина опровергла слухи о прекращении огня в воздухе

Советник украинского президента Дмитрий Литвин опроверг информацию о существовании предварительной договоренности о прекращении воздушных атак. Такое заявление Литвин сделал в комментарии к соответствующему заявлению корреспондента The Economist Оливера Керрола, пишет «Политика Страны» .

Керрол сообщил в соцсети Х, что якобы до трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского уже есть достигнутое предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе в украинском конфликте. На соответствующую публикацию отреагировал Литвин, заявив, что на самом деле это не так.

«Мы ничего об этом не слышали», — написал Литвин в комментариях к посту журналиста.

Ранее Трамп заявил, что по итогу саммита на Аляске, а также последующего разговора с Зеленским и лидерами Евросоюза, все стороны пришли к выводу, что нужно переходить к заключению мирного соглашения, а не к прекращению огня.