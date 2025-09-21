Независимость Палестины признали три могущественных страны мира

Великобритания, Канада и Австралия признали государственность Палестины. Однако были сделаны некоторые оговорки, сообщает ТАСС .

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон признал Государство Палестина. Но при этом ХАМАС не должно управлять страной. Британия расширит санкции в отношении движения.

Правительство Канады тоже признало государственность Палестины. Власти Австралии поступили аналогичным образом.

24 июля президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Париж признает Палестину. Он собирается сделать это в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН. Независимость Палестины признана 139 из 193 странами-членами Организации объединенных наций. Среди них РФ, КНР и большее количество государств арабского мира.

