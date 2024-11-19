Нетаньяху предложил выкупать заложников у палестинцев

сегодня в 22:20

Израиль предложил палестинцам по пять млн долларов за каждого заложника

Израиль готов заплатить палестинцам по пять млн долларов за каждого освобожденного палестинцами заложника, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, его слова приводит ТАСС .

Нетаньяху обратился к жителям Палестины по время поездки в сектор Газа.

"Любому, кто приведет нам заложника, мы предоставим безопасный выход. И ему, и его семье. Мы также дадим вознаграждение в размере $5 млн за каждого похищенного", - заявил глава кабмина Израиля.

Нетаньяху уточнил, что добьется возврата всех заложников, удерживаемых движением ХАМАС, в любом случае.

Ранее сообщалось о подготовке сделки между Израилем и ХАМАС. Стороны уже проводят переговоры в Катаре, в том числе, обсуждают проблему захваченных граждан.