Нетаньяху предложил выкупать заложников у палестинцев
Израиль предложил палестинцам по пять млн долларов за каждого заложника
Израиль готов заплатить палестинцам по пять млн долларов за каждого освобожденного палестинцами заложника, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, его слова приводит ТАСС.
Нетаньяху обратился к жителям Палестины по время поездки в сектор Газа.
"Любому, кто приведет нам заложника, мы предоставим безопасный выход. И ему, и его семье. Мы также дадим вознаграждение в размере $5 млн за каждого похищенного", - заявил глава кабмина Израиля.
Нетаньяху уточнил, что добьется возврата всех заложников, удерживаемых движением ХАМАС, в любом случае.
Ранее сообщалось о подготовке сделки между Израилем и ХАМАС. Стороны уже проводят переговоры в Катаре, в том числе, обсуждают проблему захваченных граждан.