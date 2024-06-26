Неразорвавшийся кассетный боеприпас обнаружили в районе пляжей Севастополя

Водолазы Спецотряда ГУ МЧС РФ по Севастополю ведут работы в районе пляжей в Учкуевке и Любимовке, которые ранее были атакованы киевскими боевиками. На месте был обнаружен один неразорвавшийся кассетный боеприпас, сообщает Telegram-канал ведомства .

«Обнаружили один неразорвавшийся кассетный боеприпас. Планируется его уничтожение на месте», — сказано в сообщении.

Специалисты чрезвычайного ведомства обследовали порядка двух гектаров морского дна. Предстоит осмотреть еще четыре с половиной. Также пиротехники осмотрели береговую линию, куда 23 июня пришелся удар ВСУ. В работах принимают участие 19 человек, которые действуют при помощи четырех автомобилей и плавсредства.

Украинские военные атаковали Севастополь пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Системы противовоздушной обороны перехватили четыре боеприпаса. Пятая ракета взорвалась в воздухе, а ее осколочная часть упала на пляж и привела многочисленным жертвам среди мирного населения. Ранения и травмы, по последним данным, получили 153 человека. Четверо погибли, включая двоих детей.