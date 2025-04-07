Немецкая разведка назвала данные Google Trends недостоверным источником

BND опровергла причастность России к теракту в Мангейме

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) официально опровергла информацию о возможной причастности России к теракту в Мангейме, сообщает РИА Новости .

В заявлении ведомства подчёркивается, что выводы, сделанные на основе анализа Google Trends, не могут считаться достоверными.

«Использование данных о поисковых запросах для подобных расследований методологически некорректно. Такие оценки не имеют доказательной базы», — сообщил представитель BND.

Ранее телеканал ZDF выпустил репортаж, в котором связал активность в Google Trends с предполагаемым участием России в инциденте. Однако немецкие спецслужбы отвергли эти утверждения, указав на отсутствие проверенных фактов.

Теракт произошел 3 марта. Автомобиль протаранил толпу. Двое человек погибло, 25 получили ранения.