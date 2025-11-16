Нелегальным мигрантам в Британии придется ждать ВНЖ до 20 лет

Власти Великобритании планируют увеличить период ожидания вида на жительство для нелегальных иммигрантов до 20 лет. Министр внутренних дел Шабана Махмуд заявила, что запланированные изменения станут «самыми масштабными в современной истории» миграционной политики страны, которую она считает несправедливой, пишет ТАСС .

Соединенное Королевство намерено увеличить период, в течение которого нелегальные мигранты должны находиться в стране, прежде чем получить право на постоянное проживание, в четыре раза — до 20 лет.

Махмуд подчеркнула, что новая реформа кардинально изменит устоявшееся представление о том, что предоставление убежища автоматически ведет к быстрому получению статуса постоянного жителя. Вместо этого будет внедрена более продолжительная временная система, в рамках которой ситуация будет пересматриваться каждые два года. Министр пояснила, что в случае признания страны происхождения беженца безопасной для возвращения, он будет депортирован.

После выхода Великобритании из Евросоюза проблема незаконной иммиграции стала особенно острой. С 2018 года более 185 тысяч нелегалов пересекли Ла-Манш на надувных лодках, чтобы попасть в Соединенное Королевство. Правительство, сформированное Лейбористской партией после парламентских выборов в июле прошлого года, пообещало активизировать сотрудничество со странами ЕС для предотвращения проникновения нелегальных мигрантов.

По данным министерства внутренних дел страны, в период с июня 2024 года по июнь 2025 года было подано рекордное количество заявлений на убежище — 111 084. Это на 14% больше, чем за аналогичный период годом ранее. По количеству запросов на убежище Великобритания занимает пятое место в Европе, уступая Германии, Испании, Франции и Италии.

