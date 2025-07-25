Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в процессе подготовки его встречи с президентом России Владимиром Путиным появились «некие подвижки», сообщает «Царьград» .

«Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи», — сказал Зеленский.

Украинская сторона уже довольно долго настаивает на личной встрече лидеров двух стран, хотя срок полномочий Зеленского уже истек: формально президентом он больше не является. Этот вопрос поднимался на недавней встрече в Стамбуле.

В России, в свою очередь, заявляют, что перед встречей нужно будет проделать огромную работу, иначе контакты окажутся бессмысленными.

Зеленский не может без полномочий президента заключить мирный договор, но имеет право капитулировать и дать согласие на новые выборы. Он согласен это сделать только в случае приема Украины в НАТО, однако Североатлантический альянс пока к этому не готов.