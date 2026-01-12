Недружественные высказывания: посла России вызвали в МИД Армении

сегодня в 18:50

Российского посла в Армении Сергея Копыркина вызвали в министерство иностранных дел республики, сообщает ТАСС .

Как отметили в МИД Армении, поводом для беседы с российским дипломатом стали заявления, которые были сделаны в эфире программы государственного медиахолдинга. Но не уточняется ни само заявление, ни название холдинга.

На встрече подчеркнули, что данные высказывания грубо нарушают основополагающие принципы дружественных отношений между странами.

Ранее Копыркин отметил, что взаимоотношения двух стран проходят проверку на прочность в условиях геополитической турбулентности.

