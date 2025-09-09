Небоскребы закачались после израильского удара по лидерам ХАМАС в Катаре

От взрывов в столице Катара Дохе, прозвучавших из-за израильских ударов по «верхушке» ХАМАС, раскачались высотки. В городе прозвучало 20-30 взрывов, сообщает Mash со ссылкой на россиянку-очевидицу Анастасию.

Женщина рассказала, что работает в Дохе и своими глазами видела авиаудары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Дохе.

«Мы были в столовой на высоком этаже нашего офиса и услышали взрывы, порядка 20–30 один за другим. <…> Это еще и ощущалось, знаете, вот как будто слегка трясутся окна», — рассказала россиянка.

После взрывов очевидцы также заметили большой столб дыма. Местные жители добавили, что в атакованном районе Дохи находится много зданий, в которых располагаются посольства.

По данным СМИ, в результате удара по Дохе был убит глава ХАМАС в Газе, руководитель зарубежного офиса движения и еще трое членов политбюро. После взрывов ЦАХАЛ косвенно подтвердил удар по лидерам палестинской радикальной организации, но не уточнял, что атаковал именно катарскую столицу.

Израиль совершил атаку на руководство ХАМАС во время обсуждения предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа, утверждал телеканал Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленный источник.