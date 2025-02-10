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Небензя: все заявления России по USAID оказались правдой

Заявления Москвы о том, что Агентство по международному развитию США (USAID) финансирует радикалов по всему миру, оказались правдивыми, отметил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС .

По словам политика, российские власти не были удивлены разоблачению деятельности USAID. Небензя напомнил, что РФ давно говорила о том, что американское агентство финансирует радикалов.

По его словам, раньше Запад воспринимал данные заявления как «российскую пропаганду». Но в итоге все утверждения Москвы по поводу USAID оказались верны.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что USAID причастно к созданию биологического оружия. Он также назвал агентство преступной организацией.

USAID фактически прекратило свою деятельность по решению президента США Дональда Трампа. Американскими властями были заморожены проекты по оказанию иностранной помощи, это касается и Украины.