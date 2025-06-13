Небензя: РФ готова к сотрудничеству по ближневосточному урегулированию

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза ООН в связи с эскалацией между Ираном и Израилем, что РФ готова к взаимодействию со всеми, кто выступит за дипломатию, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что Россия остается приверженной укреплению международного права, соблюдению Устава ООН и поиску решений, исключающих дальнейшее скатывание региона к боевым действиям.

«Готовы к взаимодействию со всеми, кто выступит за дипломатию и поиск способов устранения имеющихся противоречий мирным путем», — отметил Небензя.

Ночью 13 июня Израиль ударил по Ирану с целью нарушить планы Тегерана по созданию ядерного оружия на территории страны в короткие сроки.

Ранее сообщалось, что в Тегеране после ночной атаки погибли не менее 78 человек. Более 300 человек получили ранения разной степени тяжести после того, как Израиль ударил по жилым районам.