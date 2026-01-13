Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя сделал заявления в ходе экстренного заседания Совета Безопасности ООН. В них четко обозначена неизменная позиция России по украинскому вопросу, сообщает ТАСС .

«Российская Федерация будет последовательно решать возникшие проблемы военными методами до тех пор, пока руководство в Киеве не проявит политической воли и не согласится на реалистичные условия для начала переговорного процесса», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что эти условия для украинской стороны с каждым днем будут только ухудшаться, поскольку на любую подлую атаку, направленную против мирных граждан России, последует жесткий и неотвратимый ответ.

Постпред также обратил внимание международного сообщества на вопиющее лицемерие западных стран.

«В то время как Россия не подвергает обстрелам гражданское население, наши оппоненты на Западе предпочитают игнорировать целенаправленные и варварские удары киевского режима по мирным объектам и жителям», — констатировал Василий Небензя.

В качестве подтверждения он привел трагическую статистику только за один месяц: в декабре 2025 года в результате атак Вооруженных сил Украины число пострадавших среди гражданских лиц составило как минимум 367 человек, 56 из которых погибли.

